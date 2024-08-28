Fenerbahçe’den La Liga’ya stoper çıkarması: Hermoso sesleri yükseliyor!

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Santrafor ve orta saha bölgesine takviyeleri tamamlayan sarı-lacivertliler stoper bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun talebi doğrultusunda Kanarya Atletico Madrid forması giyen Hermoso’yı gündemine aldı. Peki, Mario Hermoso kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

1 / 10 Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahanın yanı sıra savunmaya da takviye yapma arayışında.

2 / 10 Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun sol ayaklı stoper isteği nedeniyle bu bölge için Mario Hermoso'yu gündemine aldı.



3 / 10 29 yaşındaki futbolcunun senelik 5 milyon euro'nun yanında imza parası da istediği belirtilirken, oyuncunun Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu aktarıldı.



4 / 10 Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile 45 maçta forma giyen Hermoso, 2 gol ve 1 asiste imza attı.



5 / 10 Mario Hermoso kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mario Hermoso, İspanyol bir futbolcudur. 18 Haziran 1995 tarihinde Madrid'de doğmuştur.



6 / 10 Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve top çıkarma becerileriyle dikkat çeken Hermoso, stoper mevkisinde oynamaktadır.



7 / 10 Profesyonel kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Hermoso, daha sonra sırasıyla Real Madrid B, Valladolid, Espanyol ve Atlético Madrid takımlarında forma giymiştir.

8 / 10 Atlético Madrid'de önemli maçlara çıkmış ve takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olmuştur.



9 / 10 Hermoso'nun Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erdi.