Fenerbahçe’den savunmaya 45 milyon euro bütçe: Transfer listesinin başında Danso var!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun talebi doğrultusuna ara transfer döneminde savunmaya dev takviyeler yapılacak. Sarı-lacivertliler iki stoper ve bir sol bek için 45 milyon euroluk bütçe ayırdı. Listesinin başında ise Kevin Danso var. Peki Kevin Danso kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

1 /11 Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yapılacak takviyeler için dev bir bütçe ayırdı.



2 /11 Savunmada yaşanan zaafiyetleri çözmeyi planlayan sarı-lacivertliler, iki stoper ve bir sol bek oyuncusu için 40-45 milyon Euro'ya varan bir bütçe belirledi.

3 /11 Transfer listesinin ilk sıralarında ise Lens forması giyen Kevin Danso bulunuyor.

4 /11 Sarı-lacivertli ekibin Danso transferinde olumlu mesafe kat ettiği öğrenildi.



5 /11 Ayrıca yönetim, sol bek için de çalışmalarını sürdürüyor.

6 /11 Kevin Danso kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Kevin Danso, 19 Eylül 1998 doğumlu ve şu anda 26 yaşında olan Avusturyalı bir profesyonel futbolcudur. Defans pozisyonunda, özellikle merkez defans (stoper) olarak oynamaktadır. İşte kariyerinin ana hatları:



7 /11 Kulüp Kariyeri: Milton Keynes Dons: Kariyerine İngiltere'de MK Dons'un gençlik akademisinde başladı.



8 /11 FC Augsburg: 2014'te Almanya'ya taşındı ve Augsburg'un genç takımlarında oynadıktan sonra 2017'de A takımda debut yaptı.



9 /11 Southampton: 2019-2020 sezonu için kiralık olarak Southampton'da oynadı. 2019'da bir yıllığına kiralandı ve bir opsiyonla kalıcı transferi mümkün olmasına rağmen bu gerçekleşmedi.



10 /11 Fortuna Düsseldorf: 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Fortuna Düsseldorf'ta oynadı.

