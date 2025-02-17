Fenerbahçe'den scout transferi! Rekor kıracak

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, sezon sonu için kadro planlama çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler gündemine, Jose Mourinho'nun ısrarla istediği genç oyuncuyu aldı. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, sezon sonu için de kolları sıvadı.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, İsveç Ligi ekibi Hammarby'nin 18 yaşındaki kanat forveti Bazoumana Toure'nin transferi için sezon sonunda harekete geçmeye hazırlanıyor.
İsveç ekibinin Toure'nin transferi için 10 milyon Euro istediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin, teknik direktör Jose Mourinho'nun özel ilgisi ve oyuncunun potansiyeline olan inancıyla bu bedeli karşılamaya hazır olduğu da iddialar arasında.
Eğer transfer gerçekleşirse bu rakam, İsveç Ligi tarihindeki en yüksek transfer bedeli olacak.
Toure, Hammarby'de geçirdiği sezonda 23 lig maçına çıktı 9 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekmişti. Devre arasında Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olan genç oyuncu henüz 1 maçta forma giydi.
Genç oyuncu, Fildişi Sahili U20 Milli Takımı'nda da boy gösteriyor. Öte yandan iddialara göre, Toure için Celtic ve Brighton gibi ekipler de devrede.