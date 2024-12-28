Fenerbahçe'den tarihi takas: Mourinho'nun istediği oyuncu için En-Nesyri gönderiliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için çok önemli bir iddia gündeme atıldı. Sarı lacivertli takımda, Jose Mourinho'nun transferini istediği bir oyuncu için En Nesyri'nin takas yöntemi ile gönderilebileceği öğrenildi.

1 /14 Fenerbahçe, Al Nassr'dan kiralık olarak Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

2 /14 Fakat sarı lacivertli takımda yeni bir gelişme daha yaşandı.

3 /14 Al Nassr kulübü Talisca'yı verip En-Nesyri'yi almak istemişti.

4 /14 Fakat bu teklif Fenerbahçe tarafından kabul görmemişti.

5 /14 Daha sonra Al-Nassr, Youssef En-Nesyri için yaptığı teklifi 32 milyon Euro’ya kadar yükseltti.

6 /14 Fenerbahçe bu teklifi de kabul etmedi.

7 /14 Fanatik'te yer alan habere göre, Al Nassr, bu sefer Fenerbahçe'nin kapısını tarihi bir takas teklifi ile çalmaya hazırlanıyor.

8 /14 ‘Solak stoper’ arayışındaki Fenerbahçe'de, Jose Mourinho’nun favorisi Aymeric Laporte.

9 /14 Yönetim, İspanyol yıldız için henüz resmi bir girişimde bulunmamıştı.

10 /14 Haberde yer alan bilgilerde, Suudi ekibinin En Nesyri'ye karşılık belirli bir miktarda paranın yanı sıran Laporte'yi Fenerbahçe'ye önereceği ifade edildi.

11 /14 Al Nassr, geçtiğimiz sezon İspanyol savunmacı için Manchester City’ye 27 milyon 500 bin Euro ödemişti.

12 /14 Suudi kulübünün, En-Nesyri için 30 yaşındaki savunmacıdan vazgeçmeye hazır olduğu iddia edildi.

13 /14 Fenerbahçe, Faslı golcünün satışını yapmak istemiyor ama Mourinho'nun stoper adayları arasındaki favori ismi olan Laporte için bu teklif kabul edilebilir duruyor.