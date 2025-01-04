Fenerbahçe'den yıldız stoper için 10 milyon Euro'luk teklif

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, gündemine aldığı yıldız stoper için kulübüne 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu transfer etmek için kulübü Lens ile görüşmelerini sürdürüyor.
Fransız ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklifle Lens'in kapısı çalındı.
Lens 15 milyon Euro istiyor. Sarı-lacivertlilerin Danso'ya ise 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi.
Sağ stoper için diğer aday ise Chelsea'nin Kongo asıllı Fransız stoperi Axel Disasi.
Fenerbahçe'nin stoper listesinde yer alan İspanyol stoper Hermoso için de temaslar sürüyor.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyu Roma'dan satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor.