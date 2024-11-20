Fenerbahçe'nin 6 aydır izlediği isim ortaya çıktı

Cristian Medina transferine nokta koyamayan Fenerbahçe'nin, bu isme alternatif olarak izlediği futbolcu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncuyu 6 aydır takip ettiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Devre arasında 8 numara pozisyonuna transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, Cristian Medina konusunu henüz netleştiremedi.
Takvim'in haberine göre, Arjantinli yıldızla kesin olarak anlaşan ancak Boca Juniors'ın sürekli değişen istekleri nedeniyle imzaları attıramayan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.
Fenerbahçe izleme komitesinden bir ismin, İsveç ekibi Hacken'de forma giyen Romeo Amane'yi canlı olarak takip ettiği öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin son dönemde gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 21 yaşındaki Senegalli futbolcuyu, yaklaşık 6 aydır gözlem altında tuttuğu belirlendi.
Genç futbolcu, geçtiğimiz günlerde sona eren İsveç Ligi'nde 28 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç yıldız adayı, 2022 yılında bedelsiz olarak Hacken'e transfer oldu ve büyük bir çıkış yakaladı.
Romeo Amane'nin 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.