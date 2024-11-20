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Fenerbahçe'nin 6 aydır izlediği isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin 6 aydır izlediği isim ortaya çıktı

09:4420/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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Cristian Medina transferine nokta koyamayan Fenerbahçe'nin, bu isme alternatif olarak izlediği futbolcu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncuyu 6 aydır takip ettiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Devre arasında 8 numara pozisyonuna transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, Cristian Medina konusunu henüz netleştiremedi.

Takvim'in haberine göre, Arjantinli yıldızla kesin olarak anlaşan ancak Boca Juniors'ın sürekli değişen istekleri nedeniyle imzaları attıramayan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe izleme komitesinden bir ismin, İsveç ekibi Hacken'de forma giyen Romeo Amane'yi canlı olarak takip ettiği öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin son dönemde gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 21 yaşındaki Senegalli futbolcuyu, yaklaşık 6 aydır gözlem altında tuttuğu belirlendi.

Genç futbolcu, geçtiğimiz günlerde sona eren İsveç Ligi'nde 28 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç yıldız adayı, 2022 yılında bedelsiz olarak Hacken'e transfer oldu ve büyük bir çıkış yakaladı.

Romeo Amane'nin 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Fenerbahçe
#Romeo Amane
#Hacken

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