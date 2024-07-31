Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe aradığı orta sahayı buldu. Görüşmeler resmen başladı.
Transferlerin yüzde 95'ini bitiren Fenerbahçe, yapbozun son parçasını tamamlamak istiyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, orta saha transferinde gaza basmış durumda.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay vermesiyle birlikte Fenerbahçe yıldız oyuncuyla masaya oturdu.
Fenerbahçe son olarak Real Betis forması giyen Guido Rodriguez'in transferi için oyuncuyla görüşmelere başladı.
Betis ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan 30 yaşındaki Arjantinliyle görüşmeler yapan sarı lacivertliler, transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.
Bonservisi elinde bulunan oyuncuyla, 2 yıl önce de ilgilenen Fenerbahçe, o zaman 20 milyon euro bonservis istenmesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.
Guido Rodriguez'e resmi teklif yapan Fenerbahçe, imza parası ve maaş ile bu transferi bitirecek.
Geride bıraktığımız sezon 29 maçta süre alan Rodriguez, 2 gol ve 1 asistle oynadı.