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Spor

Fenerbahçe'ye sürpriz orta saha: Resmi teklif yapıldı

Ömer Çelikbaşlı
14:40 - 31/07/2024 الأربعاء
Güncelleme: 14:40 - 31/07/2024 الأربعاء
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe aradığı orta sahayı buldu. Görüşmeler resmen başladı.

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Transferlerin yüzde 95'ini bitiren Fenerbahçe, yapbozun son parçasını tamamlamak istiyor.

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Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, orta saha transferinde gaza basmış durumda.

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay vermesiyle birlikte Fenerbahçe yıldız oyuncuyla masaya oturdu.

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Fenerbahçe son olarak Real Betis forması giyen Guido Rodriguez'in transferi için oyuncuyla görüşmelere başladı.

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Betis ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan 30 yaşındaki Arjantinliyle görüşmeler yapan sarı lacivertliler, transferi kısa süre içerisinde bitirmek istiyor.


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Bonservisi elinde bulunan oyuncuyla, 2 yıl önce de ilgilenen Fenerbahçe, o zaman 20 milyon euro bonservis istenmesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.


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Guido Rodriguez'e resmi teklif yapan Fenerbahçe, imza parası ve maaş ile bu transferi bitirecek.


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Geride bıraktığımız sezon 29 maçta süre alan Rodriguez, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

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#Fenerbahçe
#Mourinho
#Guido Rodriguez
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