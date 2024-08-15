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Spor

Fenerbahçe’nin ikinci Fred’i Bundesliga’dan geliyor: Orta sahanın geçilmez kulesi! 23 yaşında 20 milyon euro!

11:12 - 15/08/2024 الخميس
Güncelleme: 11:12 - 15/08/2024 الخميس
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda elenen Fenerbahçe, yıldız futbolcu Fred’in yokluğunu hissetmeye devam ediyor. Orta sahada Lille maçında da büyük sıkıntılar çeken sarı-lacivertliler bu bölgeye transfer yapacak. Jose Mourinho Bundesliga’da forma giyen Fransız futbolcu için yönetime talimat verdi.

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Fenerbahçe ekip orta saha transferi için yoğun mesai harcıyor.


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Kanarya birçok ismi gündemine alırken, taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.


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Sarı-lacivertliler Almanya Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Mönchengladbach'ta forma giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Manu Kone için girişimde bulundu.

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Menajeri ile ilk teması kuran Kanarya'nın önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı iddia edildi.

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Ancak yıldız oyuncu için birçok Avrupa devinin de devreye girdiği öğrenildi.

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Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Kone, güçlü fiziği ve top tekniğiyle dikkatleri çekiyor.

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6, 8 ve 10 numarada görev yapan genç yıldızı Jose Mourinho'nun da çok istediği öğrenildi...


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Kariyerinde 164 maçta forma giyen Manu Kone, 13 gol atarken 5 de asist yaptı.

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Geçtiğimiz sezon Alman kulübüyle 25 karşılaşmada boy gösteren Fransız orta saha 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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Manu Kone'nin Mönchengladbach ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.


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Manu Kone kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?


Manu Kone 17 Mayıs 2001 tarihinde Colombes, Fransa'da doğmuştur.


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Kariyerine Toulouse FC'de başladıktan sonra, Ocak 2021'de Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a transfer olmuştur.


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Koné, güçlü mücadele yeteneği, top kontrolü ve hem defansif hem de ofansif katkılarıyla tanınmaktadır. 

#Fenerbahçe
#Bundesliga
#Manu Kone
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