Fenerbahçe’nin ikinci Fred’i Bundesliga’dan geliyor: Orta sahanın geçilmez kulesi! 23 yaşında 20 milyon euro!

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda elenen Fenerbahçe, yıldız futbolcu Fred’in yokluğunu hissetmeye devam ediyor. Orta sahada Lille maçında da büyük sıkıntılar çeken sarı-lacivertliler bu bölgeye transfer yapacak. Jose Mourinho Bundesliga’da forma giyen Fransız futbolcu için yönetime talimat verdi.

1 / 13 Fenerbahçe ekip orta saha transferi için yoğun mesai harcıyor.



2 / 13 Kanarya birçok ismi gündemine alırken, taraftarı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.



3 / 13 Sarı-lacivertliler Almanya Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Mönchengladbach'ta forma giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Manu Kone için girişimde bulundu.

4 / 13 Menajeri ile ilk teması kuran Kanarya'nın önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı iddia edildi.

5 / 13 Ancak yıldız oyuncu için birçok Avrupa devinin de devreye girdiği öğrenildi.

6 / 13 Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Kone, güçlü fiziği ve top tekniğiyle dikkatleri çekiyor.

7 / 13 6, 8 ve 10 numarada görev yapan genç yıldızı Jose Mourinho'nun da çok istediği öğrenildi...



8 / 13 Kariyerinde 164 maçta forma giyen Manu Kone, 13 gol atarken 5 de asist yaptı.

9 / 13 Geçtiğimiz sezon Alman kulübüyle 25 karşılaşmada boy gösteren Fransız orta saha 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

10 / 13 Manu Kone'nin Mönchengladbach ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.



11 / 13 Manu Kone kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Manu Kone 17 Mayıs 2001 tarihinde Colombes, Fransa'da doğmuştur.



12 / 13 Kariyerine Toulouse FC'de başladıktan sonra, Ocak 2021'de Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a transfer olmuştur.

