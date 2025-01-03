Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı: İşte Jose Mourinho'nun onay verdiği isimler

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay vermesiyle stoper adaylarında listeyi 5'e indirdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan oyuncular...
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda stoper için belirlenen isimlerle görüşmeler devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda listede daralmaya başladı.
Birçok oyuncuyla masaya oturan Fenerbahçe, listeyi 5 oyuncuya indirdi.
Sol ve sağ stoper olmak üzere 2 oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, belirlediği 5 oyuncu dışında fırsat transferi de olabilecek isimleri de gözden kaçırmak istemiyor.
Fenerbahçe’nin öncelikli transfer listesinde yer alan oyuncular şu şekilde:
Axel Disasi
Aymeric Laporte
Mario Hermoso
Kevin Danso
Koulibaly