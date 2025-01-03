Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı: İşte Jose Mourinho'nun onay verdiği isimler

Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı: İşte Jose Mourinho'nun onay verdiği isimler

Ömer Çelikbaşlı
09:443/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay vermesiyle stoper adaylarında listeyi 5'e indirdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan oyuncular...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda stoper için belirlenen isimlerle görüşmeler devam ediyor.

Sarı lacivertli takımda listede daralmaya başladı.

Birçok oyuncuyla masaya oturan Fenerbahçe, listeyi 5 oyuncuya indirdi.

Sol ve sağ stoper olmak üzere 2 oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, belirlediği 5 oyuncu dışında fırsat transferi de olabilecek isimleri de gözden kaçırmak istemiyor.

Fenerbahçe’nin öncelikli transfer listesinde yer alan oyuncular şu şekilde:

Axel Disasi

Aymeric Laporte

Mario Hermoso

Kevin Danso

Koulibaly

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Mario Hermoso

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sosyal yardım ödemelerinde tablo değişti: 2025 Memur zammı ile yeni maaşlar... Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı