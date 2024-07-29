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Spor

Fenerbahçe’ye La Liga’dan ön libero! Jose Mourinho genç oyuncu için devrede

15:26 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:33 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe’de ön libero arayışları sürüyor. Sezona ses getirecek transferler yapan sarı-lacivertliler bir yeni yıldızın daha peşine düştü. La Liga’da forma giyen 25 yaşındaki yıldız için Jose Mourinho devreye girecek. Yüksek bonservise sahip İspanyol oyuncu için tüm şartlar zorlanacak. İşte detaylar.

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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor.


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Jose Morinho'nun transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertliler, rotayı İspanya'ya çevirdi.


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Fenerbahçe, İspanya La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen 25 yaşındaki Pepelu'yu gözüne kestirdi.


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Yakın zamanda İspanyol ekibiyle görüşmelere başlayacak olan sarı-lacivertliler, transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor.


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Pepelu, Sevilla formasıyla 39 resmi maçta forma giydi.

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25 yaşındaki futbolcu 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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1.86 boyundaki oyuncu, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.


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Genç futbolcu, kariyerinde kupa kaldırma sevinci yaşayamadı.


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Pepelu'nun Sevilla ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.


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25 yaşındaki Pepelu'nun piyasa değeri ise 22 milyon euro.

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Pepelu, İspanya'nın U17, U18, U19 ve U21 takımlardında da boy gösterdi.

#Fenerbahçe
#Pepelu
#Jose Mourinho
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