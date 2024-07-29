Fenerbahçe’ye La Liga’dan ön libero! Jose Mourinho genç oyuncu için devrede

Fenerbahçe’de ön libero arayışları sürüyor. Sezona ses getirecek transferler yapan sarı-lacivertliler bir yeni yıldızın daha peşine düştü. La Liga’da forma giyen 25 yaşındaki yıldız için Jose Mourinho devreye girecek. Yüksek bonservise sahip İspanyol oyuncu için tüm şartlar zorlanacak. İşte detaylar.

1 / 11 Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor.



2 / 11 Jose Morinho'nun transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertliler, rotayı İspanya'ya çevirdi.



3 / 11 Fenerbahçe, İspanya La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen 25 yaşındaki Pepelu'yu gözüne kestirdi.



4 / 11 Yakın zamanda İspanyol ekibiyle görüşmelere başlayacak olan sarı-lacivertliler, transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor.



5 / 11 Pepelu, Sevilla formasıyla 39 resmi maçta forma giydi.

6 / 11 25 yaşındaki futbolcu 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

7 / 11 1.86 boyundaki oyuncu, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.



8 / 11 Genç futbolcu, kariyerinde kupa kaldırma sevinci yaşayamadı.



9 / 11 Pepelu'nun Sevilla ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.



10 / 11 25 yaşındaki Pepelu'nun piyasa değeri ise 22 milyon euro.