Fenerbahçe’ye La Liga’dan ön libero! Jose Mourinho genç oyuncu için devrede

Fenerbahçe’de ön libero arayışları sürüyor. Sezona ses getirecek transferler yapan sarı-lacivertliler bir yeni yıldızın daha peşine düştü. La Liga’da forma giyen 25 yaşındaki yıldız için Jose Mourinho devreye girecek. Yüksek bonservise sahip İspanyol oyuncu için tüm şartlar zorlanacak. İşte detaylar.
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor.
Jose Morinho'nun transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertliler, rotayı İspanya'ya çevirdi.
Fenerbahçe, İspanya La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen 25 yaşındaki Pepelu'yu gözüne kestirdi.
Yakın zamanda İspanyol ekibiyle görüşmelere başlayacak olan sarı-lacivertliler, transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor.
Pepelu, Sevilla formasıyla 39 resmi maçta forma giydi.
25 yaşındaki futbolcu 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
1.86 boyundaki oyuncu, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.
Genç futbolcu, kariyerinde kupa kaldırma sevinci yaşayamadı.
Pepelu'nun Sevilla ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
25 yaşındaki Pepelu'nun piyasa değeri ise 22 milyon euro.
Pepelu, İspanya'nın U17, U18, U19 ve U21 takımlardında da boy gösterdi.