Fenerbahçe’ye yeni Ferdi! Dev kulüplerin listesindeydi: 20 yaşındaki futbolcu 20 milyon euro

Fenerbahçe’de ara transfer sezonunun açılmasıyla birlikte sol bek arayışları başladı. Sarı-lacivertliler Mourinho’nun istediği 20 yaşındaki genç yıldız için kolları sıvadı. Fenerbahçe yönetimi 20 milyon euro bonservis bedeli olan futbolcu için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

1 /10 Fenerbahçe, sezon başında Ferdi Kadıoğlu Brighton'a transfer olunca gündeme gelen Patrick Dorgu için yeniden kulübü Lecce ile temasa geçti.

2 /10 20 yaşındaki sol bekle Manchester United ve Napoli de ilgileniyor.



3 /10 Kanarya, Dorgu transferini sonuçlandırmak için şartları zorlayacak.



4 /10 Lecce 2029 yılında sözleşmesi sona erecek Dorgu için 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.



5 /10 Sarı-lacivertiler Dorgu'yu Mourinho faktörüyle ikna etmeyi planlıyor.



6 /10 Genç sol bekle yapılan görüşmelerde Mourinho faktörü öne çıkarılıyor.



7 /10 Dorgu bu sezon Lecce ile 21 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.



8 /10 Patrick Dorgu kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Patrick Dorgu, Danimarka doğumlu bir futbolcudur ve tam adı Patrick Chinazaekpere Dorgu'dur. Doğum tarihi 26 Ekim 2004 olduğu için şu anda 20 yaşındadır.



9 /10 Kariyeri:

Nordsjaelland U19: Kariyerine Nordsjaelland'ın genç takımında başladı.

