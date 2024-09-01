Galatasaray Mario Hermoso'yu neden transfer edemedi? Bir telefonla her şey değişti

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bonservisi elinde olan Mario Hermoso'yu kadrosuna katmaya çalışıyordu. Sarı kırmızılı takıma 'Tamam' diyen oyuncu, bir telefonla kararını değiştirdi. İşte bütün detaylar...
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı takım, bonservisi elinde olan Mario Hermoso ile her konuda anlaşma sağlamıştı.
Fakat oyuncu ani bir kararla Roma'nın yolunu tuttu.
Peki Mario Hermoso'yu masadan neden kalktı?
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın sözleşme teklifi, Roma'nın teklifinden çok daha iyiydi.
Hatta Galatasaray'ın sözleşme teklifinde uçak bileti, çocukları için özel okul vb. ekstra detaylar da vardı.
Mario Hermoso'dan 'Tamam' yanıtını alan Galatasaraylı yöneticiler oyuncu için uçak bileti ve otel ayarlama çalışmalarına başlamışlardı.
Fakat Adana Demirspor-Galatasaray maçının oynandığı saatlerde yeni gelişmeler yaşandı.
Roma bir kez daha Mario Hermoso'nun kapısını çaldı.
Hatta Roma Teknik Direktörü Daniele de Rossi, Hermoso'yu arayarak planlarını anlattı.
Bu telefon görüşmesinden sonra 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın teklifi çok daha iyi olmasına rağmen Roma'nın yolunu tuttu.