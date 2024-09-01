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Spor

Galatasaray Mario Hermoso'yu neden transfer edemedi? Bir telefonla her şey değişti

Haber Merkezi
15:00 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 15:00 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bonservisi elinde olan Mario Hermoso'yu kadrosuna katmaya çalışıyordu. Sarı kırmızılı takıma 'Tamam' diyen oyuncu, bir telefonla kararını değiştirdi. İşte bütün detaylar...

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Sarı kırmızılı takım, bonservisi elinde olan Mario Hermoso ile her konuda anlaşma sağlamıştı.

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Fakat oyuncu ani bir kararla Roma'nın yolunu tuttu.

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Peki Mario Hermoso'yu masadan neden kalktı?

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın sözleşme teklifi, Roma'nın teklifinden çok daha iyiydi.

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Hatta Galatasaray'ın sözleşme teklifinde uçak bileti, çocukları için özel okul vb. ekstra detaylar da vardı.

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Mario Hermoso'dan 'Tamam' yanıtını alan Galatasaraylı yöneticiler oyuncu için uçak bileti ve otel ayarlama çalışmalarına başlamışlardı.

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Fakat Adana Demirspor-Galatasaray maçının oynandığı saatlerde yeni gelişmeler yaşandı.

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Roma bir kez daha Mario Hermoso'nun kapısını çaldı.

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Hatta Roma Teknik Direktörü Daniele de Rossi, Hermoso'yu arayarak planlarını anlattı.

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Bu telefon görüşmesinden sonra 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın teklifi çok daha iyi olmasına rağmen Roma'nın yolunu tuttu.

#Galatasaray
#Mario Hermoso
#Roma
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