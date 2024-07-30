Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Galatasaray'ın Morten Frendrup için yaptığı teklif ortaya çıktı
Yaz transfer döneminde Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i kadrosuna katan, Hakim Ziyech'in ise bonservisini alan Galatasaray, merkez orta saha transferi gerçekleştirmek için araştırmalarını sürdürüyor.
Danimarkalı Victor Nelsson’un yanına vatandaşı Jelert'i transfer eden sarı-kırmızılı takımın aynı ülkeden başka bir ismin daha peşinde olduğu ortaya çıktı.
Önceki gün İtalya basınında çıkan haberlerde; sarı-kırmızılı kulübün, Genoa'nın Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Frendrup'la ilgilendiği, Genoa'yla iletişime geçen Galatasaraylı yöneticilerin oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldığı iddia edilmişti.
Galatasaray'ın listesinde olan Frendrup'un ismi ilk sıraya yerleşti.
15 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncu için sarı-kırmızılıların, 8-10 milyon Euro civarında bir teklifte bulunduğu öğrenildi.
23 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve iki kenarda da görev yapabiliyor.
Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 39 maça çıkan Frendrup, 2 gol- 6 asistlik performans sergiledi.