Spor

Galatasaray'ın Morten Frendrup için teklifi ortaya çıktı

Umut Yılmaz
11:03 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 11:10 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Galatasaray'ın Morten Frendrup için yaptığı teklif ortaya çıktı

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Yaz transfer döneminde Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i kadrosuna katan, Hakim Ziyech'in ise bonservisini alan Galatasaray, merkez orta saha transferi gerçekleştirmek için araştırmalarını sürdürüyor.

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Danimarkalı Victor Nelsson’un yanına vatandaşı Jelert'i transfer eden sarı-kırmızılı takımın aynı ülkeden başka bir ismin daha peşinde olduğu ortaya çıktı.

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Önceki gün İtalya basınında çıkan haberlerde; sarı-kırmızılı kulübün, Genoa'nın Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Frendrup'la ilgilendiği, Genoa'yla iletişime geçen Galatasaraylı yöneticilerin oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldığı iddia edilmişti.

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Galatasaray'ın listesinde olan Frendrup'un ismi ilk sıraya yerleşti.

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15 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncu için sarı-kırmızılıların, 8-10 milyon Euro civarında bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

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23 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve iki kenarda da görev yapabiliyor. 

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Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 39 maça çıkan Frendrup, 2 gol- 6 asistlik performans sergiledi.

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#Galatasaray
#Morten Frendrup
#Transfer Haberleri
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