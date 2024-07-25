Galatasaray orta sahayı ona emanet edecek: Torreira'nın yanına geliyor!

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, kadrosuna kattığı sağ bek Elias Jelert'in ardından rotayı orta sahaya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için Premier Lig deviyle görüşmelere başladı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılar sağ bek mevkisine Danimarkalı genç oyuncu Elias Jelert'i transfer etti.
Eksik olan bölgeler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Okan Buruk'un isteği üzerine orta sahaya takviye yapmak istiyor.
Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen basın toplantısında Torreira'nın yanına bir oyuncu baktıklarını söylemişti.
Galatasaray'ın o bölgeye düşündüğü isim Liverpool forması giyen Ryan Gravenverch.
Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Hollandalı orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Yeni teknik direktör Arne Slot'un kadroda düşünmediği Gravenberch ayrılığı sıcak bakıyor.
Başkan Dursun Özbek ve transferden sorumlu yönetici Cenk Ergün bu transferi bitirmek için İngiltere'ye gidecek.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Hollandalının sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.
Geçen sezon toplamda 31 maça çıkarken 4 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.