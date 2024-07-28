Galatasaray sağ gösterip sol vurdu: Orta saha transferinde mutlu sona yaklaştı

Orta saha çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona yakın. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Danimarkalı genç oyuncuyu kadrosuna katmak üzere. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha görüşmelerine başladı.
Yönetim, Zenit forması giyen Wendel için uzun uğraşlar verse de bonservis ücreti konusunda Rus ekibiyle anlaşma sağlayamadı.
Sarı-kırmızılılar rotayı Serie A'ya (İtalya Ligi) çevirdi.
Galatasaray, Genoa forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Frendrup'u kadrosuna katmak istiyor.
İtalya basınında yer alan haberlere göre, Sarı-kırmızılılar bu transferde mutlu sona yakın.
Genoa'nın bu transferden bonuslarla birlikte 15 milyon euro kazanacağı aktarıldı.
21 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusunun karar verme aşamasında Victor Nelsson ve Elias Jelert'in de etkili olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Serie A'ya damga vuran Frendrup, Avrupa’nın beş büyük liginde; Orta sahada top çalmada birinci, top kesme ve top çalmada ikinci, kazanılan ikili mücadelede dördüncü ve dikine dribling istatistiğinde beşinci sırada yer aldı.
Danimarkalı orta saha geçen sezon Genoa formasıyla çıktığı 39 maça çıkarken 2 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.