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Spor

Galatasaray sağ gösterip sol vurdu: Orta saha transferinde mutlu sona yaklaştı

20:49 - 28/07/2024 воскресенье
Güncelleme: 21:05 - 28/07/2024 воскресенье
Yeni Şafak

Orta saha çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde mutlu sona yakın. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Danimarkalı genç oyuncuyu kadrosuna katmak üzere. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha görüşmelerine başladı.

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Yönetim, Zenit forması giyen Wendel için uzun uğraşlar verse de bonservis ücreti konusunda Rus ekibiyle anlaşma sağlayamadı.

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Sarı-kırmızılılar rotayı Serie A'ya (İtalya Ligi) çevirdi.

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Galatasaray, Genoa forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Frendrup'u kadrosuna katmak istiyor.


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İtalya basınında yer alan haberlere göre, Sarı-kırmızılılar bu transferde mutlu sona yakın.


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Genoa'nın bu transferden bonuslarla birlikte 15 milyon euro kazanacağı aktarıldı.

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21 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusunun karar verme aşamasında Victor Nelsson ve Elias Jelert'in de etkili olduğu öğrenildi.

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Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Serie A'ya damga vuran Frendrup, Avrupa’nın beş büyük liginde; Orta sahada top çalmada birinci, top kesme ve top çalmada ikinci, kazanılan ikili mücadelede dördüncü ve dikine dribling istatistiğinde beşinci sırada yer aldı.


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Danimarkalı orta saha geçen sezon Genoa formasıyla çıktığı 39 maça çıkarken 2 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.


#Galatasaray
#Morten Frendrup
#Transfer
#Genoa
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