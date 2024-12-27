Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanyol basını Galatasaray’ın Atletico Madrid’e 72 milyon euro rekor bedelle transfer olan Fransız yıldız Thomas Lemar ile ilgilendiğini duyurdu. Peki, Thomas Lemar kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynadı ve başarıları neler? İşte detaylar.

1 /13 Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, Thomas Lemar'ı gözüne kestirdi.



2 /13 Todofichajes'te yer alan habere göre; Galatasaray, Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Thomas Lemar ile ilgileniyor.



3 /13 Haberde, Galatasaray'ın 29 yaşındaki Fransız 10 numaranın sağlık raporlarını istediği ayrıntısı da paylaşıldı.

4 /13 Yaşadığı sakatlıkların ardından Madrid ekibinde formasından uzak kalan Fransız orta saha oyuncusunun ayrılığı için için teknik direktör Diego Simeone'nin onay verdiği aktarıldı.



5 /13 Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Thomas Lemar, bu sezon LaLiga'da sadece iki maçta forma giydi.



6 /13 İspanyol devi, Thomas Lemar'ı 2018 yılında 72 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'dan kadrosuna katmıştı.

7 /13 THOMAS LEMAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Thomas Lemar, 12 Kasım 1995'te Guadeloupe'da doğmuş Fransız profesyonel futbolcudur.



8 /13 Şu anda 29 yaşında ve Atlético Madrid takımında oynamaktadır. Kariyerine dair önemli bilgiler ve başarıları şunlardır:



9 /13 Kariyer Başlangıcı: Profesyonel kariyerine 2013 yılında Caen kulübünde başladı. 2015 yılında Monaco'ya transfer oldu.



10 /13 Monaco Dönemi: Monaco ile 2016-17 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı. Burada 127 maçta forma giydi, 22 gol attı ve 33 asist yaptı.

11 /13 Atlético Madrid'e Transfer: 2018'de yaklaşık 72 milyon euro bonservis bedeliyle Atlético Madrid'e transfer oldu. Atlético Madrid formasıyla 180 maçta 10 gol ve 20 asist yaptı.

12 /13 Uluslararası Başarılar: Fransa milli takımıyla 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandı. İlk milli maçına 15 Kasım 2016'da çıktı ve 27 maçta 4 gol kaydetti.