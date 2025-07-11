Galatasaray yeni kalecisini buldu: Muslera’nın veliahtı Belçika’dan!

Galatasaray, Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından kaleci transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Belçika’nın Royal Antwerp takımında forma giyen 23 yaşındaki kaleci ile ilgileniyor. Galatasaraylı yetkililerin, Antwerp’in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya’nın Waidring şehrine giderek transfer görüşmeleri yaptığı iddia edildi.
Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.
Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Antwerp'in file bekçisi Senne Lammens ile ilgileniyor.
Geçtiğimiz günlerde Japon kaleci Taishi Nozawa'yı kadrosuna katan Belçika kulübünün Lammens'i satmaya açık olduğu belirtildi.
Haberde, bu hafta Galatasaray'dan bir heyetin Antwerp'in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'nın Waidring şehrine geldiği ve bir görüşme yapıldığı kaydedildi.
Müzakerelerin sürüp sürmeyeceğinin belirsiz olduğu, Belçikalı kaleciyle birçok İngiliz takımının da ilgilendiği ifade edildi.
Haber detayında, Senne Lammens'in Premier Lig'e gitmeyi öncelikli hedef olarak gördüğü ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının da 23 yaşındaki kaleciyi cezbettiği vurgulandı.
Öte yandan Antwerp'in de bu transfer için 20 milyon sterlin bonservis bedeli istediği öğrenildi.
2002 yılında Belçika'nın Zottergem şehrinde doğan Senne Lammens kariyerine Dender ve Club Brugge altyapılarında başladı. 2023 yılında Antwerp'e transfer olan Lammens'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1.93 metre boyundaki kaleci Belçika'nın alt yaş milli takımlarında da forma giydi. Geçen sezon 44 maça çıkan Belçikalı eldiven, kalesinde 56 gol gördü, 10 maç ise kalesini gole kapadı.