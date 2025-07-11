Galatasaray yeni kalecisini buldu: Muslera’nın veliahtı Belçika’dan!

Galatasaray, Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından kaleci transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Belçika’nın Royal Antwerp takımında forma giyen 23 yaşındaki kaleci ile ilgileniyor. Galatasaraylı yetkililerin, Antwerp’in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya’nın Waidring şehrine giderek transfer görüşmeleri yaptığı iddia edildi.

1 /9 Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

2 /9 Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Antwerp'in file bekçisi Senne Lammens ile ilgileniyor.



3 /9 Geçtiğimiz günlerde Japon kaleci Taishi Nozawa'yı kadrosuna katan Belçika kulübünün Lammens'i satmaya açık olduğu belirtildi.



4 /9 Haberde, bu hafta Galatasaray'dan bir heyetin Antwerp'in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'nın Waidring şehrine geldiği ve bir görüşme yapıldığı kaydedildi.

5 /9 Müzakerelerin sürüp sürmeyeceğinin belirsiz olduğu, Belçikalı kaleciyle birçok İngiliz takımının da ilgilendiği ifade edildi.



6 /9 Haber detayında, Senne Lammens'in Premier Lig'e gitmeyi öncelikli hedef olarak gördüğü ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının da 23 yaşındaki kaleciyi cezbettiği vurgulandı.



7 /9 Öte yandan Antwerp'in de bu transfer için 20 milyon sterlin bonservis bedeli istediği öğrenildi.

8 /9 2002 yılında Belçika'nın Zottergem şehrinde doğan Senne Lammens kariyerine Dender ve Club Brugge altyapılarında başladı. 2023 yılında Antwerp'e transfer olan Lammens'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

