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Galatasaray yeni sezon orta sahasını buldu: Moussa Baradji kimdir?

Galatasaray yeni sezon orta sahasını buldu: Moussa Baradji kimdir?

10:5729/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Orta sahaya takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar gündemine İsviçreli yıldızı aldı.

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa koşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını da şekillendirmeye başladı.


Orta sahaya bir major, bir de minör takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı.


İSVİÇRE'DEN SÜRPRİZ İSİM


Galatasaray, İsviçre'nin Yverdon takımında forma giyen Fransız oyuncu Moussa Baradji'yi transfer listesine aldı.


24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Yverdon formasıyla çıktığı 24 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

Moussa Baradji kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Moussa Baradji, 20 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur ve 2025 itibarıyla 24 yaşındadır.

Baradji, genellikle orta saha pozisyonunda, özellikle merkez orta saha olarak görev yapar.


Fransız futbolcu bu sezon 24 maçta 4 gol 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.

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