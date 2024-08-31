Galatasaray'da büyük harekat: İki isim yolda

Galatasaray'da sezonun en büyük transfer operasyonu başladı. Zaha'yı Lyon, Köhn'ü Werder Bremen'e gönderen sarı-kırmızılılar; sol bek ve stoper transferlerinde son aşamaya geldi.
Sezon başında Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında yaşanan 5-0'lık hezimetin ardından Şampiyonlar Ligi'ne de Young Boys'a mağlubiyetiyle veda eden Galatasaray, transferin son günlerinde büyük bir atağa geçti.
Sarı-kırmızılı takımda 8 milyon euronun üzerindeki geliriyle en çok kazanan futbolculardan olan Zaha, forma şansı bulamadığı için uzun süredir ayrılmak istiyordu. Vergi engeli sebebiyle İngiltere'ye dönemeyen Fildişi Sahilli futbolcunun yeni adresi Fransa oldu.
Lyon'a kiralanan Zaha, dün Fransa'ya giderek yeni kulübü için sağlık kontrollerinden geçti ve takıma katıldı.
Galatasaray'da uzun süredir satılmaya çalışılan Köhn de Bundesliga ekibi Werder Bremen'e kiralandı. Dün ülkesine giden Alman futbolcu, sağlık kontrollerinden geçti.
Sarı-kırmızılı takım, boşalan sol bek mevkisini İsmail Jakobs'la doldurdu. Galatasaray, uzun süredir ilgilendiği Monaco'nun sol beki Jakobs için de 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında anlaşma sağladı.
Alman futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi'nde en çok savunmada sıkıntılar yaşayan Galatasaray, stoper bölgesini Mario Hermoso ile güçlendirecek.
Sarı-kırmızılı takım, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki stoperle yıllık 5 milyon euro maaş konusunda prensipte anlaşma sağladı. Hermoso'nun da kısa sürede İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından da sözleşme imzalaması bekleniyor.
Hermoso'nun kariyerinde 304 maçı, 15 golü ve 12 de asisti bulunuyor.