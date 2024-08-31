Galatasaray'da büyük harekat: İki isim yolda

Sarı-kırmızılı takımda 8 milyon euronun üzerindeki geliriyle en çok kazanan futbolculardan olan Zaha, forma şansı bulamadığı için uzun süredir ayrılmak istiyordu. Vergi engeli sebebiyle İngiltere'ye dönemeyen Fildişi Sahilli futbolcunun yeni adresi Fransa oldu.