Galatasaray'dan Paulo Dybala için resmi açıklama geldi: 'Her futbolcu burada oynamak ister'

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Paulo Dybala için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Her futbolcu burada oynamak ister" ifadelerini kullandı.

1 /8 Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Paulo Dybala hareketliliği yaşanıyor.

2 /8 Sarı kırmızılı takım, yıldız oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişti.

3 /8 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

4 /8 Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

5 /8 "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek."

6 /8 "Transfere ben bakmıyorum."

7 /8 "Dybala içi girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal."