|
Spor

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Serie A’dan 23’lük orta saha

11:20 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:20 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Serie A’nın genç yıldızına talip oldu. Oyuncunun transferi için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacak. Detaylar haberimizde.

1/ 9

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, sürpriz bir orta saha gündeme geldi.


2/ 9

Sport Italia'da yer alan habere göre; Galatasaray, Genoa forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morten Frendrup ile ilgileniyor.


3/ 9

Haberde, sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde Danimarkalı oyuncu için resmi teklif yapacağı belirtildi.

4/ 9

23 yaşındaki Frendrup, Genoa'da toplam 89 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


5/ 9

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.


6/ 9

Morten Frendrup kimdir, hangi takımlarda oynadı?


Morten Frendrup, 22 Haziran 2000 tarihinde Danimarka'da doğdu.


7/ 9

Futbola olan ilgisi ve yeteneği erken yaşlarda kendini gösterdi ve profesyonel kariyerine Brøndby IF altyapısında başladı.

8/ 9

2022 yılında İtalya'nın köklü kulüplerinden Genoa'ya transfer olan Frendrup, Avrupa futbol sahnesine adım attı.


9/ 9

Serie A'da mücadele etme fırsatı bulan Frendrup, burada da yeteneklerini sergileyerek takımının orta sahasında kilit bir rol üstlendi.


#Galatasaray
#Genoa
#Morten Frendrup
19 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÇIKLANDI! LGS 1. nakil sonuçları belli oldu- Lise nakil sonuçları meb.gov.tr ekranında