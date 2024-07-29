Galatasaray’dan sürpriz transfer! Serie A’dan 23’lük orta saha

Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar Serie A’nın genç yıldızına talip oldu. Oyuncunun transferi için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacak. Detaylar haberimizde.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, sürpriz bir orta saha gündeme geldi.
Sport Italia'da yer alan habere göre; Galatasaray, Genoa forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Morten Frendrup ile ilgileniyor.
Haberde, sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde Danimarkalı oyuncu için resmi teklif yapacağı belirtildi.
23 yaşındaki Frendrup, Genoa'da toplam 89 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.
Morten Frendrup kimdir, hangi takımlarda oynadı?
Morten Frendrup, 22 Haziran 2000 tarihinde Danimarka'da doğdu.
Futbola olan ilgisi ve yeteneği erken yaşlarda kendini gösterdi ve profesyonel kariyerine Brøndby IF altyapısında başladı.
2022 yılında İtalya'nın köklü kulüplerinden Genoa'ya transfer olan Frendrup, Avrupa futbol sahnesine adım attı.
Serie A'da mücadele etme fırsatı bulan Frendrup, burada da yeteneklerini sergileyerek takımının orta sahasında kilit bir rol üstlendi.