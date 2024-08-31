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Spor

Galatasaray'ı reddettiler! Kulüp CEO'su açıkladı

14:13 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:14 - 31/08/2024 Cumartesi
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Transferin hareketli takımlarından Galatasaray'da son olarak Derrick Köhn ve Wilfried Zaha kiralık olarak ayrılmıştı. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği o isimden ise olumsuz haber geldi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da bir yandan ayrılıklar gerçekleşirken kadroya takviye için de çalışmalar devam ediyor.





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Sarı kırmızılılar, son olarak Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.





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Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncu için teklif yaparken Sassuolo'dan olumsuz yanıt aldı.





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Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevale, sarı kırmızılı takımdan gelen teklifin geri çevrildiğini duyurdu.

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Carnevale yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Armand Lauriente için yaptığı çok ciddi bir teklifi geri çevirdik. Lauriente, satılık değil" ifadelerini kullandı.


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Geçen sezon Sassuolo ile Serie A'da 37 maça çıkan Lauriente, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.



#Galatasaray
#Sassuolo
#Armand Lauriente
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