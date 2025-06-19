Galatasaray'ı yıkan yıldız Fenerbahçe yolunda! 10 milyon Euro gözden çıkarıldı

Süper Lig'de gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli takım, ezeli rakibi Galatasaray'ı yıkan yıldız isim için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...
Kadroya genç ve dinamik bir orta saha takviyesi yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, Ajax forması giyen Kian Fitz-Jim için resmi temaslara başladı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı lacivertli yönetim, Hollanda kulübüyle iletişime geçerek 21 yaşındaki yetenekli futbolcunun transfer durumu ve bonservis bedeli hakkında bilgi talebinde bulundu.
Genç oyuncunun, Ajax'taki geleceği ve kariyer planlaması konusunda da detaylı rapor istendiği öğrenildi. Gelecek sezona iddialı girmeyi amaçlayan Fenerbahçe'nin, potansiyeli yüksek orta saha oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor.
Kulüpler arasında görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Ajax altyapısından yetişen Kian Fitz-Jim, genç yaşına rağmen orta sahadaki enerjisi, pas yeteneği ve oyun görüşüyle öne çıkıyor.
Dribbling kabiliyeti ve hareketli yapısıyla dikkat çeken Fitz-Jim, geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Sabah'ta yer alan haberde; teknik direktör Jose Mourinho'nun da oyuncuyu yakından takip ettiği ve olumlu görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Surinamlı bir baba ve Hong Kong'lu bir annenin oğlu olan Kian Fitz-Jim, Ajax ile 50 maça çıktı. Bu süreçte 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1 devirdikleri maçta galibiyet golünü ağlara yollamıştı.
8 numaranın dışında ön libero ve 10 numarada da forma giyiyor. 2029'da AZ Akmaar U17'den Ajax'a 56 bin Euro'ya gelmişti. Takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.