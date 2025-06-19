Galatasaray'ı yıkan yıldız Fenerbahçe yolunda! 10 milyon Euro gözden çıkarıldı

Surinamlı bir baba ve Hong Kong'lu bir annenin oğlu olan Kian Fitz-Jim, Ajax ile 50 maça çıktı. Bu süreçte 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı 2-1 devirdikleri maçta galibiyet golünü ağlara yollamıştı.