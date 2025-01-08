Galatasaray'ın 13 yıllık Paulo Dybala pişmanlığı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Arjantinli yıldız Paulo Dybala ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek, futbolseverleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Şu sıralar hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Paulo Dybala'da ilginç bir detay ortaya çıktı.
2012 yılında Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'in, scout ekibinden gelecek vadeden bir oyuncu talep ettiği ifade edildi.
Bunun üzerine, Emre Utkucan yönetimindeki scout ekibinin Arjantin 2. Lig takımlarından Instituto'da forma giyen Paulo Dybala'yı önerdiği aktarıldı.
Galatasaray'ın hemen devreye girerek Arjantinli futbolcu için 4.5 milyon Euro önerdiği ancak Palermo'nun 12 milyon Euro vermesiyle Dybala'nın, Çizme ekibinin yolunu tuttuğu bildirildi.