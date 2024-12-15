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Galatasaray'ın yeni kalecisi Brezilya'dan geliyor: Muslera yerine düşünülen isim belli oldu

Galatasaray'ın yeni kalecisi Brezilya'dan geliyor: Muslera yerine düşünülen isim belli oldu

Haber Merkezi
10:2615/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerini doldurmak istiyor. Sarı kırmızılı takımda rota Brezilya'ya döndü

Galatasaray'da sezon sonu itibarıyla kaptan Fernando Muslera ile yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce yaptığı bir açıklamada, Muslera'nın ayrılabileceğini ifade etmişti.

Sarı kırmızılı takımda Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalar başladı.

Muslera ile yolları ayırma planları yapan Galatasaray’a Güney Amerika’dan kaleci önerisi geldi.

Brezilya’da Botafogo forması giyen, piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki John Victor, Galatasaray’a teklif edildi.

Takımıyla Libertadores’te şampiyonluğuna ulaşan 1.97 boyundaki Victor, buradaki 10 maçın 3’ünde kalesini gole kapadı, 10 gol yedi.

Ligde ise 34 maçın 16’sında kalesini gole kapayan ve 25 gol yiyen tecrübeli eldivenin 5-6 milyon Euro civarında bir bonservisle transfer edilebileceği bildirildi.

#Galatasaray
#Muslera
#John Victor

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