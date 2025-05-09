Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK evinde Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor. Gaziantep Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Gaziantep FK'de Sorescu, Viana, Boateng, Semih Güler ve Ogün Özçiçek, bu maçta kart görmeleri durumunda 36. haftada oynanacak Onvo Antalyaspor karşılaşmasında görev alamayacak. Gaziantep FK - Alanyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /9 Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başlayacak.



2 /9 Ligde çıktığı 32 maçta 42 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 41 kez havalandırdı ve kalesinde 45 gol gördü.



3 /9 Sezonda sahasında oynadığı 16 maçın 10'undan galibiyetle 3'ünden beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor'a kaybetti.



4 /9 Taraftarı önünde kalesinde 11 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım unvanını korudu ve bu maçlarda 22 kez rakip ağları havalandırdı.



5 /9 Ligde 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor ile 11 kez karşı karşıya geldi.



6 /9 Bu müsabakalarda rakibine 7 kez kaybeden kırmızı-siyahlılar, 3 maçta galip gelirken 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



7 /9 İki takım arasında oynanan son iki maçı da Alanyaspor, üstün tamamladı.



8 /9 Gaziantep FK'de Sorescu, Viana, Boateng, Semih Güler ve Ogün Özçiçek, bu maçta kart görmeleri durumunda 36. haftada oynanacak Onvo Antalyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

