Ghezzal'ın yerine iki aday

Beşiktaş yönetimi takımdan ayrılan ya da ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncuların mevkilerini doldurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda sağ kanat için iki isim ön plana çıktı.
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürdüğü gibi kadro planlaması konusunda da adımlar atılmaya başlanıyor.
Hem transfer komitesi hem de Futbol Direktörü Samet Aybaba, kendi belirledikleri isimleri izlerken, oyuncu temsilcilerinden de teklifler geliyor.
Önceki gün Beşiktaş'a veda eden Ghezzal'ın yerine de siyah-beyazlılarda iki aday var.
Daha önce İtalya'da 40 milyon euroluk bonservis rakamlarını gören ve şu anda Amerika MLS Ligi ekiplerinden Toronto'da forma giyen Federico Bernardeschi bu isimlerden birisi.
Toronto ile bu sezon 17 maça çıkan Bernardeschi, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş, sağ kanat bölgesi için daha önce başka isimlerle de temasa geçmişti. Bu oyunculardan Steven Berghuis, mutlu olmadığı için Ajax'tan ayrılmak istiyor.
Hollanda basınından Voetbal International'daki habere göre; 32 yaşındaki futbolcu, teklifleri değerlendirmeye alacak.
Berghuis, Ajax'ta istediği ortamı bulamadığı için ayrılmak istediği ifade edildi. Beşiktaş'ın Hollanda ekibinin kapısını 3 milyon euro civarında bir teklifle çalması bekleniyor.
Siyah-beyazlılar teknik direktör konusunu netleştirmesinden sonra tecrübeli oyuncularla ilgili girişimleri resmileştirecek.