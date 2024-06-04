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Spor

Ghezzal'ın yerine iki aday

10:31 - 4/06/2024 Tuesday
Güncelleme: 10:54 - 4/06/2024 Tuesday
Yeni Şafak

Beşiktaş yönetimi takımdan ayrılan ya da ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncuların mevkilerini doldurmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda sağ kanat için iki isim ön plana çıktı.

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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürdüğü gibi kadro planlaması konusunda da adımlar atılmaya başlanıyor. 

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Hem transfer komitesi hem de Futbol Direktörü Samet Aybaba, kendi belirledikleri isimleri izlerken, oyuncu temsilcilerinden de teklifler geliyor.

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Önceki gün Beşiktaş'a veda eden Ghezzal'ın yerine de siyah-beyazlılarda iki aday var. 

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Daha önce İtalya'da 40 milyon euroluk bonservis rakamlarını gören ve şu anda Amerika MLS Ligi ekiplerinden Toronto'da forma giyen Federico Bernardeschi bu isimlerden birisi.

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Toronto ile bu sezon 17 maça çıkan Bernardeschi, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

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Beşiktaş, sağ kanat bölgesi için daha önce başka isimlerle de temasa geçmişti. Bu oyunculardan Steven Berghuis, mutlu olmadığı için Ajax'tan ayrılmak istiyor. 

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Hollanda basınından Voetbal International'daki habere göre; 32 yaşındaki futbolcu, teklifleri değerlendirmeye alacak.

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Berghuis, Ajax'ta istediği ortamı bulamadığı için ayrılmak istediği ifade edildi. Beşiktaş'ın Hollanda ekibinin kapısını 3 milyon euro civarında bir teklifle çalması bekleniyor. 

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Siyah-beyazlılar teknik direktör konusunu netleştirmesinden sonra tecrübeli oyuncularla ilgili girişimleri resmileştirecek.

#Beşiktaş
#Berghuis
#Bernardeschi
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