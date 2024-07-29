Gol, asist ve liderlik: Beşiktaş İtalya milli takımının maestrosunu istiyor

Beşiktaş yıldız transferlerine bir yenisini daha ekliyor. Sezona ses getirecek transfer yapan siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen ve İtalya milli takımında da önemli bir parçası olan yıldız futbolcuyu radarına aldı. Detaylar haberimizde.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
TuttoJuve'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Juventus forması giyen Federico Chiesa ile ilgili bilgi aldı.
Beşiktaş'ın ilgisine rağmen İtalyan oyuncunun önceliğinin Premier Lig olduğu belirtildi.
Juve'den ayrılmaya karar vermesi halinde Premier Lig'den bir takıma imza atmak istediği vurgulandı.
Torino devi, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu 2022 yılında 44 milyon euroya Fiorentina'dan kadrosuna katmıştı.
Juventus'ta toplamda 131 maça çıkan Chiesa, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.
Chiesa, profesyonel futbol kariyerine 2016 yılında Fiorentina ile başladı. Kulüpte geçirdiği süre boyunca, hücumdaki çevikliği, hızı ve gol yeteneği ile tanındı.
2020 yılında, Federico Chiesa, kiralık olarak Juventus'a katıldı ve daha sonra bu transfer kalıcı hale geldi.
Juventus'ta oynadığı süre boyunca Chiesa, hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlarda takımına önemli katkılar sağladı.