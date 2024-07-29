Gol, asist ve liderlik: Beşiktaş İtalya milli takımının maestrosunu istiyor

Beşiktaş yıldız transferlerine bir yenisini daha ekliyor. Sezona ses getirecek transfer yapan siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen ve İtalya milli takımında da önemli bir parçası olan yıldız futbolcuyu radarına aldı. Detaylar haberimizde.

1 / 9 Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.



2 / 9 TuttoJuve'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Juventus forması giyen Federico Chiesa ile ilgili bilgi aldı.



3 / 9 Beşiktaş'ın ilgisine rağmen İtalyan oyuncunun önceliğinin Premier Lig olduğu belirtildi.



4 / 9 Juve'den ayrılmaya karar vermesi halinde Premier Lig'den bir takıma imza atmak istediği vurgulandı.

5 / 9 Torino devi, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu 2022 yılında 44 milyon euroya Fiorentina'dan kadrosuna katmıştı.



6 / 9 Juventus'ta toplamda 131 maça çıkan Chiesa, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.



7 / 9 Chiesa, profesyonel futbol kariyerine 2016 yılında Fiorentina ile başladı. Kulüpte geçirdiği süre boyunca, hücumdaki çevikliği, hızı ve gol yeteneği ile tanındı.

8 / 9 2020 yılında, Federico Chiesa, kiralık olarak Juventus'a katıldı ve daha sonra bu transfer kalıcı hale geldi.