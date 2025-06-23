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Gyökeres aşkı alevlendi: Arsenal’den Sporting’e dev teklif!

Gyökeres aşkı alevlendi: Arsenal’den Sporting’e dev teklif!

15:3523/06/2025, الإثنين
G: 23/06/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Portekiz Ligi’nin son şampiyonu Sporting’in 27 yaşındaki İsveçli gol makinesi Viktor Gyökeres, transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Arsenal, RB Leipzig’den Benjamin Sesko transferinde yüksek maaş talepleri nedeniyle tıkanıklık yaşayınca rotayı yeniden Gyökeres’e çevirdi.

Portekiz ekibi Sporting forması giyen ve attığı gollerle transfer döneminin gözde ismi haline gelen Viktor Gyökeres hakkında çarpıcı bir söylenti ortaya çıktı.



Fichajes'te yer alan habere göre; Benjamin Sesko'den olumlu geri dönüş alamayan Arsenal, B planı olan Gyökeres için tekrardan girişimlerde bulunmaya başladı.


İsveçli santrforun gücü, bitiriciliği ve çok yönlülüğü sebebiyle teknik direktör Mikel Arteta'nın profiline oldukça uygun olduğu belirtildi.

Ayrıca son Portekiz Ligi şampiyonu Sporting'in bu ayrılıktan 80 milyone Euro'ya yakın bonservis geliri beklediğinin altı çizildi.


2024/25 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Gyökeres, tam 54 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.


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