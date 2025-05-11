İsmail Kartal Fenerbahçe'den eski öğrencisini istedi

30 yaşındaki futbolcunun, transfer ve kulüpten alacağı maaş konusunda endişeleri olduğunu dile getirdiği, İran kulübünün yetkililerinin ise oyuncuyu bu konuda rahatlatmaya ve takıma katılması için kesin onayını almaya çalıştığı ancak şu ana kadar başarılı olamadıkları kaydedildi.