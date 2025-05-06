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İsmail Kartal Süper Lig’den sürpriz bir ismi transfer ediyor

İsmail Kartal Süper Lig’den sürpriz bir ismi transfer ediyor

09:406/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Persepolis’i çalıştıran eski Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’den sürpriz bir ismi radarına aldı. Tecrübeli teknik adam oyuncunun transferi için talimat verdi.

İran Ligi'nde Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'den bir ismi daha gözüne kestirdi.


Daha önce Serdar Dursun'u kadrosuna katan İsmail Kartal'ın Süper Lig'den bir deneyimli isme daha yöneldiği iddia edildi. 

İran medyasında yer alan bilgilere göre; Persepolis'in Corendon Alanyaspor forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.


Bir dönem Trendyol Süper Lig'de forma giyen bir diğer isim Thievy Bifouma da gelecek sezon Persepolis forması giyebilir.


Bu sezon ligde 28 maç sonunda 54 puan toplayan Persepolis, üçüncü sırada yer alıyor.


Geçtiğimiz hafta Tractor FC tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etmişti.


#İsmail Kartal
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#Florent Hadergjonaj
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