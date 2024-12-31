Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde savunma hattına en az 2 oyuncu almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Fransız stoper Axel Disasi için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar sürüyor.
Sarı-lacivertliler savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle bu bölgeye en az 2 transfer yapmayı düşünüyor.
Önceliği stoper mevkisine veren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Chelsea'de forma giyen Axel Disasi oldu.
Sarı lacivertliler 26 yaşındaki Fransız stoperi kiralık olarak kadroya katmak istiyor.
Fenerbahçe, Disasi'nin transferi için Chelsea ile temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu.
Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Disasi, fazla forma şansı bulamazken, İngiliz kulübü de kiralık gönderilmesine sıcak bakıyor
26 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de sadece 5 maça çıkarken, tüm kulvarlarda 15 karşılaşmada görev yaptı.
Disasi bu maçlarda 2 gol ve 2 asistle oynadı.
Geçtiğimiz sezon Monaco'dan 45 milyon euro karşılığında transfer olan Axel Disasi'nin güncel piyasa değeri 30 milyon euro.