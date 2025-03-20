Jose Mourinho takasa onay verdi: İtalyanlar Livakovic'in yerine gelecek kaleciyi açıkladı

Fenerbahçe'de transfer sezonu öncesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdürdüğü bilinen sarı lacivertli takımda, Livakovic ile sezon sonunda yolların ayrılacağı ve Jose Mourinho'nun eski öğrencisinin transfer edileceği öğrenildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan önemli bir bilgi geldi.
İtalyan basınından ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Livakovic ile yollarını ayıracak.
Sarı lacivertli takım, Roma ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Sırp kaleci Mile Svilar'ı kadrosuna katacak.
Haberde, Jose Mourinho'nun da Roma'da beraber çalıştığı kaleci ile yeniden bir araya gelmek istediği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kaleci ile Livakovic'i takas etmek istediği belirtildi.
Mile Svilar'ın Roma ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon İtalyan ekibiyle 42 maça çıkan Sırp kalecinin piyasa değeri ise 14 milyon euro.