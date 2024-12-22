Kayseri'de duygusal anlar: Golü atan ona koştu

Galatasaraylı futbolcular, Kayserispor maçında atılan golleri genç oyuncu Berat Luş'a armağan etti. Bunun perde arkasında ise acı bir haber olduğu ortaya çıktı.

1 /5 Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada deplasmanda Kayserispor'la karşılaştı.

2 /5 Galatasaray, maçın 51. dakikasında 3-1 öne geçti.

3 /5 Sarı-kırmızılı futbolcuların gol sevinçlerinde yedek kulübesinde bulunan 17 yaşındaki Berat Luş'a koşması dikkati çekti.

4 /5 Galatasaray'ın genç oyuncusu Berat Luş'un maç öncesi babaannesinin vefat haberini aldığı bildirildi.