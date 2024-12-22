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Kayseri'de duygusal anlar: Golü atan ona koştu

Kayseri'de duygusal anlar: Golü atan ona koştu

17:3522/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaraylı futbolcular, Kayserispor maçında atılan golleri genç oyuncu Berat Luş'a armağan etti. Bunun perde arkasında ise acı bir haber olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada deplasmanda Kayserispor'la karşılaştı.

Galatasaray, maçın 51. dakikasında 3-1 öne geçti.

Sarı-kırmızılı futbolcuların gol sevinçlerinde yedek kulübesinde bulunan 17 yaşındaki Berat Luş'a koşması dikkati çekti.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Berat Luş'un maç öncesi babaannesinin vefat haberini aldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı futbolcuların gol sevincini bu sebeple Berat'a armağan ederek genç oyuncuya moral verdiği öğrenildi.

#Süper Lig
#Kayserispor
#Berat Luş

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