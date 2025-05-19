Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit'ten Muslera sözleri! Penaltı öncesi ne dediğini açıkladı

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların üçüncü golünü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera penaltıdan kaydederken Kayserispor'un kalecisi Bilal Bayazit'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Bayazit, Muslera ile penaltı atışı öncesi ne konuştuğunu söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Sarı - kırmızılıların 3. golünü penaltıdan Fernando Muslera kaydetti. Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt, penaltı anında yaşananları anlattı.
Beyaz TV'ye konuşan Bayazit, şu ifadeleri kullandı:
"Penaltıyı vermeyebilirdi de hakem, Morata benim ayağıma vurdu. Ben zaten yerdeydim, ayağımı yukarı kaldıramazdım."
"Sonuçta Muslera, kalıp kalmayacağı belli değil. Belki onun son maçıydı. Ona da onu söyledim maçta. Güzel bir diyaloğumuz var Muslera'yla."
"Ona zaten 'Atarsan kırılmam sana karşı' dedim. Çünkü örnek aldığım bir kaleci, saygı duyduğum bir kaleci. Çok şey öğrendiğim bir kaleci hatta... Galatasaray hak ettiği şampiyonluğu kutluyor. Onları tebrik ediyorum."