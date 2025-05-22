Kevin De Bruyne'den Galatasaray yönetimini şaşırtan talep!

Gelecek sezon iddialı bir kadro ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, gündemine Kevin De Bruyne'yi almıştı. Belçikalı oyuncunun talebi, sarı-kırmızılı yönetimi şaşırttı.
Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray'da kadro planlaması için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılıların transferde adının anıldığı dünyaca ünlü yıldızlardan biri de Kevin De Bruyne.
Manchester City'e veda eden Belçikalı yıldızın, Galatasaray'dan talep ettiği maaşa dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'te yer alan habere göre, Kevin De Bruyne, Galatasaray'dan yıllık 15 milyon Euro maaş talep etti.
Yıldız futbolcunun talebini 10 milyon Euro'nun altına çekmeyi planlayan Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Mertens'ten de yardım isteyeceği belirtildi.
33 yaşındaki futbolcu bu sezon Manchester City formasıyla 39 maça çıktı. Kevin De Bruyne bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.