Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kevin De Bruyne'den Galatasaray yönetimini şaşırtan talep!

Kevin De Bruyne'den Galatasaray yönetimini şaşırtan talep!

16:0122/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Gelecek sezon iddialı bir kadro ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, gündemine Kevin De Bruyne'yi almıştı. Belçikalı oyuncunun talebi, sarı-kırmızılı yönetimi şaşırttı.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray'da kadro planlaması için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılıların transferde adının anıldığı dünyaca ünlü yıldızlardan biri de Kevin De Bruyne.

Manchester City'e veda eden Belçikalı yıldızın, Galatasaray'dan talep ettiği maaşa dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Kevin De Bruyne, Galatasaray'dan yıllık 15 milyon Euro maaş talep etti.

Yıldız futbolcunun talebini 10 milyon Euro'nun altına çekmeyi planlayan Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Mertens'ten de yardım isteyeceği belirtildi.

33 yaşındaki futbolcu bu sezon Manchester City formasıyla 39 maça çıktı. Kevin De Bruyne bu karşılaşmalarda 6 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

#Galatasaray
#Kevin De Bruyne
#Manchester City
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?