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Kevin de Bruyne'nin yeni adresi belli oldu: Avrupa devine imzayı attı

Kevin de Bruyne'nin yeni adresi belli oldu: Avrupa devine imzayı attı

17:1827/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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10 yıllık Manchester City kariyerini sonlandıran yıldız orta saha Kevin de Bruyne'nin yeni adresi belli oldu. 33 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Avrupa deviyle anlaşma sağladı. İşte Kevin de Bruyne'nin gelecek sezon forma giyeceği takım...

Dünyaca ünlü yıldız Kevin de Bruyne, Premier Lig'de oynanan Fulham maçıyla Manchester City kariyerine son verdi.

10 yıl boyunca Manchester ekibinin formasını terleten Belçikalı orta saha, sözleşme yenilememe kararı alarak İngiltere'den ayrıldı.

Avrupa devleri, Süper Lig ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendiren Kevin de Bruyne, yeni takımına imzayı atmak üzere.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City'den ayrılan Kevin De Bruyne, Napoli ile anlaşma sağladı.

48 saat içerisinde İtalyan devine resmi imzayı atacağı belirtilen yıldız ismin Napoli'ye uçtuğu aktarıldı.

Kevin de Bruyne, Serie A'nın son şampiyonu Napoli ile üç yıllık sözleşme imzalayacak. 33 yaşındaki futbolcu üç yıl boyunca toplam 23 milyon euro kazanacak.

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