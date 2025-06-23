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Liverpool transferde durmuyor: Kerkez için 47.5 milyon euro!

Liverpool transferde durmuyor: Kerkez için 47.5 milyon euro!

15:5323/06/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz sezon transferde temkinli davranarak şampiyonluğa ulaşan Liverpool, 2025-26 sezonu öncesi transfer piyasasında adeta fırtına estiriyor. İngiliz devi Bayer Leverkusen’den Jeremie Frimpong’u 29.5 milyon sterlin (yaklaşık 35 milyon euro) ve Florian Wirtz’i 100 milyon sterlin (yaklaşık 116.5 milyon euro) bonservis bedelleriyle kadrosuna kattı. Şimdi ise Bournemouth’un 21 yaşındaki Macar sol beki Milos Kerkez için geri sayım başladı.

Geçtiğimiz sezon transfer döneminde sessiz kalmasına rağmen Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, yeni sezonda ise takviyeler konusunda bambaşka bir kimlik ortaya koyuyor.



İngiliz ekibi, şu ana kadar Bayer Leverkusen'den Jeremie Frimpong ve Florian Wirtz'i kadrosuna kattı.



Liverpool, Bournemouth forması giyen sol bek Milos Kerkez için de geri sayıma geçti.



Sky'da yer alan habere göre, Liverpool'un Kerkez'i bu hafta sağlık kontrolünden geçirmesi ve 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Liverpool'un Kerkez için Bournemouth'a 47.5 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.



Wirtz için bonuslarla birlikte toplamda 150 milyon euro'yu kabul eden Liverpool, Frimpong için de 40 milyon euro ödedi.



Liverpool, Kerkez transferinin resmiyet kazanmasıyla birlikte 3 transfer için kasadan 237.5 milyon euro ödeyecek.



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