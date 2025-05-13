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Liverpool’dan bek hamlesi: Alexander-Arnold’ın yerine 40 milyon euroluk yıldız!

Liverpool’dan bek hamlesi: Alexander-Arnold’ın yerine 40 milyon euroluk yıldız!

17:3913/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trent Alexander-Arnold’ın ayrılığı sonrası Liverpool, Bayer Leverkusen’in sağ beki Jeremie Frimpong için harekete geçti. 35-40 milyon euro’luk serbest kalma bedeliyle transfer, Anfield’da yeni bir dönemi başlatabilir.

Arne Slot yönetimindeki Liverpool'da yeni sezonun ilk transferi savunma hattına yapılabilir.


Bu sezon sonunda kontratı bitecek 3 yıldızından ikisinin sözleşmelerini yenileyen ve Mohamed Salah ile Virgil Van Dijk'ı takımda tutan Liverpool, Trent Alexander-Arnold'la yollarını ayıracak.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesinin yenilenmeyeceği ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.


İngiliz sağ beke veda etmeye hazırlanan Liverpool, Trent'in yerini Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den doldurabilir. Kicker'da yer alan haberde Liverpool'un Jeremie Frimpong'la ilgilendiği ve görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi.

Transferin tamamlanmaya yakın olduğuna dikkat çekilirken Merseyside ekibinin Frimpong için sözleşmesindeki serbest kalma maddesi olan 40 milyon euroyu ödeyeceği kaydedildi.


Futbol kariyerine Manchester City'nin altyapısında başlayan ve sonrasında Celtic'e transfer olan Jeremie Frimpong, 2020/21 sezonunun ara transfer döneminde Bayer Leverkusen'e imza attı.


Leverkusen'de Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Hollandalı sağ bek, Celtic'de de 3 kupa kazanmıştı. Bu sezon Bayer Leverkusen'de 48 maça çıkan Jeremie Frimpong, 5 gol ve 12 asist kaydetti.

#Liverpool
#Alexander-Arnold
#Arne Slot
#Jeremie Frimpong
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