Liverpool’dan bek hamlesi: Alexander-Arnold’ın yerine 40 milyon euroluk yıldız!

Leverkusen'de Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Hollandalı sağ bek, Celtic'de de 3 kupa kazanmıştı. Bu sezon Bayer Leverkusen'de 48 maça çıkan Jeremie Frimpong, 5 gol ve 12 asist kaydetti.