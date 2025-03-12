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Malmö’ye transferi iptal oldu: 18 yaşındaki yıldız Fenerbahçe’ye geliyor

Malmö’ye transferi iptal oldu: 18 yaşındaki yıldız Fenerbahçe’ye geliyor

11:3812/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışının yanı sıra gelecek sezon için transfer planlaması start verdi. Teknik direktör Jose Mourinho kadroda dev revizyona gidiyor. Takımdan gidecek ve gelecek oyuncuların planlamasını yapan sarı-lacivertliler transferde sürpriz bir atağa hazırlanıyor. Fenerbahçe 18 yaşındaki Sırp oyuncu için hareket geçti. Detaylar haberimizde.

Jose Mourinho yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını da hazırlamaya başlayan Fenerbahçe, 18 yaşındaki genç oyuncunun peşine düştü.


Sırbistan’ın en yetenekli genç forvetlerinden biri olarak gösterilen Mihajlo Cvetkovic, devre arasında Malmö'ye transfer olmak üzereydi.


Uzun süren görüşmelerin ardından, oyuncunun kulübü Cukaricki ve Malmö 3 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak son anda yaşanan pürüzler nedeniyle transfer iptal oldu.


Sırbistan basınından Mozzart Sport'un haberine göre; Malmö'nün maaş teklifinin de oyuncunun potansiyelinin altında kalması nedeniyle transferin gerçekleşmemesine neden oldu.


Mozzart Sport’un aktardığı bilgilere göre, Almanya’dan Eintracht Frankfurt, İtalya’dan Bologna ve Lazio’nun yanı sıra Fenerbahçe de Cvetkovic ile ilgileniyor.


Fenerbahçe’nin yanı sıra, Sırbistan’ın son şampiyonu Kızılyıldız’ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.


18 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon 23 resmi maçta 7 gol kaydetti.


#Fenerbahçe
#Mihajlo Cvetkovic
#Malmö

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