Maximin'in yerine 18'lik yıldız

Transfer çalışmalarına sürdüren Fenerbahçe, İtalyan devi Juvensut'un da takibinde olan 18 yaşındaki genç yıldızın menajerini İstanbul'a davet etti.
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Aston Villa’dan Diego Carlos hamlesiyle başlayan stoper takviyesi, Galatasaray’a karşı yapılan Milan Skriniar transferiyle tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca için geri sayımı sürerken, Fildişili sol açık Bazoumana Toure için de harekete geçildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İsveç temsilcisi Hammarby’de forma giyen 18 yaşındaki oyuncunun menajerini İstanbul’a çağıran Fenerbahçe, transfer için önemli bir aşama kaydetti.
Serie A’dan Juventus ve Atalanta ile Premier Lig’den Brentford’un da radarında olan Toure’nin, hem Jose Mourinho etkisiyle hem de daha fazla forma şansı bulacağı düşüncesiyle sarı lacivertlilere sıcak baktığı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan ve her iki kanatta da görev yapabilen Bazoumana Toure, Hammarby formasıyla çıktığı 23 maçta 9 gol atıp 4 asist kaydetti.
Toure anlaşmasının sağlanması halinde Fenerbahçe'de Maximin’le yollar ayrılacak.