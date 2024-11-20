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Milan'ın yıldız golcüsü Luka Jovic Süper Lig ekibinin hedefinde

Milan'ın yıldız golcüsü Luka Jovic Süper Lig ekibinin hedefinde

10:0320/11/2024, Çarşamba
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Bir dönem adı Galatasaray ile de anılan 26 yaşındaki Hırvat golcü Luka Jovic'in, Süper Lig ekibinin ocak ayı transfer listesinde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonuna iyi bir giriş yapan Göztepe, transferde de ciddi adımlar atıyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamak istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, İzmir ekibi Luka Jovic'in peşinde...

Haberde Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in, yıldız forvetin transfer sürecinde bizzat yer aldığı belirtildi.

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jovic, İtalyan devinden ayrılık kararı almıştı.

Göztepe, 26 yaşındaki golcüyü ara transfer döneminde renklerine bağlamayı hedefliyor.

Hatırlanacağı üzere Real Madrid, Luka Jovic'in transferi için Eintracht Frankfurt'a 63 milyon Euro ödemişti.

#Milan
#Luka Jovic
#Göztepe

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