Mourinho yeni stoperine kavuşuyor: Yıldız isim ikna edildi

13 Ocak'ta başlayacak ara transferde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile prensipte el sıkıştı. Kiralama konusunda ise kulübüyle pazarlıklarda sona gelindi.
Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayacak ara transferde kadrosunu takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de öncelikli bölgeler arasında stoper de yer alıyor.
Uzun maratonda sakatların yanı sıra olası cezalardan dolayı da sıkıntı yaşamak istemeyen san-lacivertliler alternatiflerini çoğaltmak istiyor.
Bu amaçla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin stoper listesinin ilk sıralarında yer alan Mario Hermoso transferinde ciddi mesafe kaydettiği öğrenildi.
İtalyan kulübü Roma ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, fazla forma şansı bulamadığı için Roma'dan ayrılarak daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.
Sportif direktör Mario Branco hem İspanyol oyuncuyla hem de Roma kulübü yetkilileriyle görüşmelerde önemli mesafe kaydetti.
İspanyol stoperin teknik direktör Jose Mourinho faktörü nedeniyle de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ve sözleşme detayları konusunda prensipte anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Mourinho da Hermoso'nun transferinin bitirilmesini istedi.
Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.
Becao'nun sezonu kapatması, Samet Akaydin ile de yolların ayrılacak olması nedeniyle Fenerbahçe'de yönetim, stoper mevkisine ikinci bir takviye yapmayı planlıyor.
Mourinho ile yapılacak görüşme sonrası ikinci stoper transferi için de harekete geçilecek.
Öte yandan Fenerbahçe'nin devre arası yollarını ayırmayı planladığı Samet Akaydin'e Süper Lig'den teklif yağıyor. 30 yaşındaki milli futbolcuyu Kasımpaşa, Alanyaspor, Antalyaspor ve Bodrum FK kulüpleri kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Yönetim ise hem maaşından kurtulmak hem de kiralama bedeli elde etmeyi hedefliyor.