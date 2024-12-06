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Mourinho’nun sol bek çilesi bitiyor: Yeni Oosterwolde İtalya’dan

Mourinho’nun sol bek çilesi bitiyor: Yeni Oosterwolde İtalya’dan

15:046/12/2024, Friday
G: 6/12/2024, Friday
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Jayden Oosterwolde’nin yokluğunda sol beke transfer yapacak olan sarı-lacivertliler aradığı kanı İtalya’da buldu. Jose Mourinho’nun ısrarla istediği isim için yönetim devre arası harekete geçecek. İşte detaylar.

Devre arası transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yerine getireceği ismi buldu.

İtalyan basınından Sportmediaset’in haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, Genoa forması giyen Johan Vasquez'i transfer listesine ekledi.


Sol ayaklı ve çok yönlü stoper olan 26 yaşındaki Meksikalı oyuncu, ayrıca sol bek bölgesinde de görev alabilmesinden ötürü dikkatleri üzerine çekti.


Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Vasquez, neredeyse tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.


1.85'lik futbolcu gol ya da asist katkısı sağlayamadı.


Johan Vasquez

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#Johan Vasquez

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