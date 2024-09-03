Omar Fayed'in yeni adresi belli oldu: İmza için gidiyor!

Fenerbahçe genç stoper Omar Fayed'in kiralık transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu bu hafta imza için Belçika’ya gidecek. Peki, Omar Fayed hangi takıma transfer oldu? Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe Belçika ekibi Beerschot ile Omar Fayed'in kiralık transferi için her konuda anlaşmaya vardı.
Omar, cuma gününe kadar ıslak imza için Belçika'ya gidecek.
Beerschot, oyuncunun maaşının büyük bir bölümünü ödeyecek.
21 yaşındaki Omar Fayed 2023-24 sezonunu kiralık olarak Novi Pazar'da geçirmişti.
OMAR FAYED KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
4 Temmuz 2003 doğumlu olan Omar Fayed, futbola Mısır'da başladı.
El Mokawloon altyapısından yetişen genç oyuncu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
2022 yılından itibaren A takımda düzenli olarak forma giymeye başlayan Fayed, Mısır Süper Lig'inde gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.