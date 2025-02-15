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Osasuna - Real Madrid CANLI İZLE || Real Madrid - Osasuna maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı ilk 11’ mi?

Osasuna - Real Madrid CANLI İZLE || Real Madrid - Osasuna maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı ilk 11’ mi?

15:3415/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
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İspanya La Liga 24. haftasında Real Madrid deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Bu akşam saat 18.15’te başlayacak karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Ligde 50 puanla lider konumda bulunan Real Madrid kritik haftada hata yapmak istemiyor. Carlo Ancelotti’nin bu maçta milli yıldız Arda Güler’e şans verip vermeyeceği ise merak konusu. Peki, Arda Güler Osasuna maçında ilk 11’de oynayacak mı? İşte detaylar.

La Liga 24. haftasında Osasuna sahasında Real Madrid’i ağırlıyor.

Real Madrid'e rakip olduğu son 19 La Liga maçını kazanamayan Osasuna (5B 14M), lig tarihinde bir takım karşısında yaşadığı en uzun galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.


Osasuna'ya konuk olduğu son dokuz La Liga maçını kaybetmeyen Real Madrid (6G 3B), bu deplasmandaki en uzun serisini devam ettirmeyi hedefliyor.


La Liga'daki son iki maçını kazanamayan Real Madrid (1B 1M), tek sezonda daha uzun bir galibiyet hasretini en son Kasım 2020'de Zinedine Zidane yönetiminde yaşadı (3 maç).


Real Madrid forması giyen Vinicius Junior'ın La Liga kariyerinde Osasuna'dan daha fazla gol attığı bir takım bulunmuyor (8; Valencia ile eşit).


Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin La Lig kariyerinde yenilmeden Osasuna'dan (6G 3B) daha fazla karşılaştığı bir takım bulunmuyor (9 maç; Real Betis ile eşit).


ARDA GÜLER OSASUNA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e ilerleyen dakikalarda şans vermesi bekleniyor.



OSASUNA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?



Osasuna - Real Madrid maçı bu akşam saat 18.15’te EXXEN, S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.



#Osasuna
#Real Madrid
#LA Liga

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