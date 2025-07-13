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Osayi Samuel yeni takımıyla ilk maçına çıktı: Sevilla’ya karşı 3-1’lik zafer!

Osayi Samuel yeni takımıyla ilk maçına çıktı: Sevilla’ya karşı 3-1’lik zafer!

10:2413/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra EFL Championship ekibi Birmingham City’ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Birmingham City, Portekiz’deki hazırlık kampında Sevilla’yı 3-1 mağlup ederken, 27 yaşındaki Nijeryalı sağ bek son 20 dakikada forma giydi.

Fenerbahçe'deki kontratını tamamladıktan sonra Beşiktaş'la görüşüp anlaşma aşamasına gelen Bright Osayi-Samuel'in transferi son anda gerçekleşmemişti.


Beşiktaş sonrası Birmingham City ile görüşen Osayi-Samuel, İngiliz ekibiyle sözleşme imzalamıştı. Deneyimli sağ bek, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.


Bright Osayi-Samuel, Birmingham City'nin hazırlık maçında Sevilla'yı 3-1 mağlup ettiği maçın 70. dakikasında oyuna dahil oldu.


Nijeryalı futbolcu 20 dakikada iyi bir görüntü verirken Birmingham City'nin galibiyet paylaşımını Osayi-Samuel ile yapması dikkat çekti.

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