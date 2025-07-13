Osayi Samuel yeni takımıyla ilk maçına çıktı: Sevilla’ya karşı 3-1’lik zafer!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra EFL Championship ekibi Birmingham City’ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Birmingham City, Portekiz’deki hazırlık kampında Sevilla’yı 3-1 mağlup ederken, 27 yaşındaki Nijeryalı sağ bek son 20 dakikada forma giydi.
Fenerbahçe'deki kontratını tamamladıktan sonra Beşiktaş'la görüşüp anlaşma aşamasına gelen Bright Osayi-Samuel'in transferi son anda gerçekleşmemişti.
Beşiktaş sonrası Birmingham City ile görüşen Osayi-Samuel, İngiliz ekibiyle sözleşme imzalamıştı. Deneyimli sağ bek, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
Bright Osayi-Samuel, Birmingham City'nin hazırlık maçında Sevilla'yı 3-1 mağlup ettiği maçın 70. dakikasında oyuna dahil oldu.
Nijeryalı futbolcu 20 dakikada iyi bir görüntü verirken Birmingham City'nin galibiyet paylaşımını Osayi-Samuel ile yapması dikkat çekti.