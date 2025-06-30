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Osimhen ağırdan alıyor

Osimhen ağırdan alıyor

Umut Yılmaz
09:2530/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray adına yaz transfer döneminin kilit ismi Nijeryalı golcü, son kararını bir türlü veremedi. Diğer transferler için Osimhen'i bekleyen sarı-kırmızılıların sabrı tükenmeye başlarken, alternatiflere yönelmeye başladı.

Galatasaray için yaz transfer döneminin ne kritik ismi Victor Osimhen. Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en büyük bonservisi olan 75 milyon euroyu ödemek için hazırda bekliyor.

Ayrıca Nijeryalı golcüye yan gelirlerle yıllık 25 milyon avroyu bulan bir sözleşme teklif edildi. Ancak Osimhen uzun süredir ne olumlu ne de olumsuz bir geri dönüş yapmadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten sık sık yeni süre isteyen yıldız golcü Nijerya'da tatilini sürdürüyor.

Al Hilal'in devamlı teklifini yükselttiği transfer ortamında Liverpool ve Manchester United'ı da peşinde dolaştıran Osimhen, nihai kararını vermek için acele etmiyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemini Victor Osimhen'e göre programladı. 

Nijeryalı oyuncunun devasa bonservisi ve yıllık ücreti sebebiyle diğer transferleri beklemeye alan sarı-kırmızılıların sabrı dolmaya başladı.

Victor Osimhen'in başka takıma transfer olması ihtimalini göz ardı etmeyen Galatasaray, alternatif isimler belirledi.


Bayer Leverkusen'in 24 yaşındaki golcüsü Victor Boniface ve Tottenham'dan Richarlison gibi isimleri listeye yazdı.

Osimhen'in yerine ilk düşünülen isim Jonathan David'in ise Juventus'la anlaşması sarı-kırmızılı kulübün planlarını bozdu.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Victor Boniface
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