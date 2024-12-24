Galatasaray’ın transfer çalışmalarını sürdürdüğü Romalı yıldız Paulo Dybala ile ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi. İddiaya göre Arjantinli yıldız Galatasaray’a transferi konusunda kararını verdi. Peki, Paulo Dybala Galatasaray’a transfer olacak mı? İşte detaylar.

1 /9 Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.



2 /9 Tuttosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala'nın Roma'dan ayrılmama kararı alma eğiliminde olduğu iddia edildi.

3 /9 Roma'da 6 maç daha oynaması halinde Paulo Dybala'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzayacak.

4 /9 İtalyan ekibi, Arjantinli oyuncuyu yüksek maaşından dolayı kadroda düşünmüyor.

5 /9 PAULO DYBALA GALATASARAY’A TRANSFER OLACAK MI?

Roma'nın bu kararına rağmen Paulo Dybala, Galatasaray'ın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti.



6 /9 Yıldız oyuncu, İtalyan ekibinden ayrılmak istemiyor.

7 /9 Galatasaray oyuncuyu ikna etmek için yeni bir görüşme daha yapabilir.



8 /9 İtalyan ekibinde bu sezon 19 maça çıkan Dybala, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.