Premier Lig'de kırık ayak bileğiyle 60 dakika sahada kaldı

Tottenham forması giyen kaleci Guglielmo Vicario, Manchester City maçının 40. dakikasında ayak bileğinden sakatlanmış ve tedavisinin ardından karşılaşmaya devam etmişti. Vicario'nun müsabaka sonrası ayak bileğinin kırıldığı tespit edildi.
İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Tottenham deplasmanda Manchester City'i 4-0 mağlup etti.
Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario, mücadelenin 40. dakikasında sağ bileğinden sakatlık yaşayınca kendisini yere bırakarak sağlık ekiplerini çağırdı. Yapılan müdahalenin ardından Vicario maça kaldığı yerden devam etti.
Karşılaşma sonrası ağrıları devam İtalyan kalecinin sağ ayak bileğinde kemik kırığı tespit edildi ve ameliyata alındı.
Ameliyat sonrası paylaşımda bulunan Vicario "Ayak bileğimdeki kırık kemikle Etihad'da 60 dakika oynadım ve takım için elimden gelen her şeyi yaptım. Ne yazık ki bunun bir yolu yoktu. Ameliyat olmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
60 dakika kırık ayak bileğiyle oynayan 28 yaşındaki file bekçisi, karşılaşmayı beş kurtarışla tamamladı.